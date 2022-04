Civibank: l'istituto, 'realtà redditizia, dichiarazioni Sparkasse confermano opa ostile'

15 aprile 2022 a

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - ''Civibank è una realtà bancaria con una storia lunga 136 anni, redditizia e solida come dimostrato dai recenti dati positivi comunicati ufficialmente in data 11 febbraio 2022, con un utile netto di 14,1 milioni di euro (+108,2%) che certifica una conduzione e gestione dell'istituto assolutamente positiva e coerente con le politiche di banca del territorio''. Così Civibank replica alle dichiarazioni - e ai toni delle stesse - dei vertici di Sparkasse citate e riportate da agenzie di stampa e quotidiani, che ''potrebbero far sorgere dubbi sulla solidità della nostra Banca''.

In una nota l'istituto sottolinea che ''ulteriore prova della solidità di Civibank, è data dall'indicatore di solidità patrimoniale Cet1, che si attesta al 31/12/2021 al 16,4%, superiore al Cet1 dello stesso periodo di Sparkasse (14,8%)''. Inoltre Civibank ''ha reso ancor più concreta la virtuosità del percorso intrapreso, proponendo, con riferimento all'utile realizzato nel 2021, la distribuzione di un dividendo pari a 0,20 euro ad azione''.

Ma non solo. Civibank ricorda che la banca dall'11 maggio 2021 ''è una società benefit, che oltre agli obiettivi economici e finanziari persegue finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente e altri portatori di interesse. Da soli questi dati dimostrano che l'opposizione di Civibank all'Opa è fondata su dati e fatti e non “solo parole” o desiderio di avere una governance per “ottenere poltrone”, atteggiamento di mancanza di rispetto delle persone, oltre che dei ruoli, anche se oppositori''.

Sono quindi ''incomprensibili e contraddittorie le citate espressioni dei vertici di Sparkasse di una Civibank che potrebbe “essere in affanno senza Sparkasse e Friulia” o addirittura rischi di “schiantarsi” dentro il mercato, diventando preda di grandi banche. Contraddicendosi e rivelando invece che la realtà cividalese rappresenta un appetibile partner sul mercato bancario''.

Si fa notare infine che ''affermare e difendere la propria indipendenza non è “polemica” e che l'autonomia è di per se stessa un contenuto ed un valore, se compresa, rispettata e coerente con la società del territorio d'appartenenza. Tali ragioni sono state ampiamente argomentate nel documento del Cda di Civibank a supporto della presa di posizione contro l'Opa, diffuso la scorsa settimana. A fronte di quanto sopra riportato, vengono ribadite e rafforzate le ragioni che hanno portato Civibank a ritenere l'Opa ostile e di dover proporre una visione diversa sul futuro della Banca nel corretto rispetto del Friuli, del Veneto, dell'intero Nordest''.