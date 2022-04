Calcio: stampa francese, Milan in vendita, contatti tra Elliott e il fondo Investcorp

15 aprile 2022 a

Parigi, 15 apr. - (Adnkronos) - Il Milan è in vendita. È quanto annuncia il quotidiano francese l'Equipe, secondo il quale il fondo Elliott, proprietario del club rossonero, avrebbe avviato contatti e trovato un acquirente nel gruppo mediorientale Investcorp. Si tratta di un altro fondo da 40 milioni di dollari con sede in Bahrain. Investcorp è un gestore globale di prodotti d'investimento alternativi.

Per L'Equipe, inoltre, la Uefa sarebbe interessata al fondo proprietario del Lille, Merlyn Partners, di cui Elliott, che appunto possiede il Milan dal 2018, è uno dei principali creditori in un intreccio molto complesso. Ma perché la Uefa monitora? Il 18 dicembre 2020 il Lille ha cambiato proprietà, passando dall'ex patron Gérard Lopez al fondo Elliott, il principale creditore del club, per un breve periodo di tempo, prima che tutte le azioni venissero poi trasferite a Merlyn Partners SCSp. Questo fondo di investimento lussemburghese ha acquistato il debito del Lille, che era detenuto dalla holding Lux Royalty. Per tale motivo, nel novembre 2020 ha creato una società di gestione, denominata Callisto Sporting SARL, iscritta al registro delle imprese in Lussemburgo.