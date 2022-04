15 aprile 2022 a

Manchester, 15 apr. -(Adnkronos) - "Non so se sia un affare già fatto. Ten Hag è un buon allenatore, sta facendo un buon lavoro all'Ajax, ma in questo momento non ha senso parlarne". Ralf Rangnick, tecnico ad interim e dirigente del Manchester United, torna a parlare di Erik Ten Hag probabile nuovo allenatore dei Red Devils.