Calcio: Nagelsmann, 'Lewandowski? Quando gli parlo mi sembra voglia restare'

15 aprile 2022

Monaco, 15 apr. - (Adnkronos) - "Quando gli parlo sembra che voglia restare con noi e a noi piacerebbe se lui continuasse qui. Si tratta di un giocatore e un centravanti estremamente importante per il club". Lo dice il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann in merito al futuro del centravanti Robert Lewandowski che da più parti si dice voglia lasciare il club bavarese per una nuova esperienza, con il Barcellona in cima alla lista dei desideri.