Calcio: Maradona jr, 'aspettiamo processo con fiducia, convinti che i colpevoli usciranno fuori'

15 aprile 2022 a

a

a

Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - "Siamo soddisfatti del lavoro della giustizia argentina, ora aspettiamo il processo con fiducia convinti che i colpevoli della morata di papà verranno fuori". Diego Maradona junior, figlio del 'Pibe de Oro' commenta così all'Adnkronos la richiesta, da parte dei pm che indagano sulla morte di Diego Maradona, di rinvio a giudizi per otto operatori sanitari con l'accusa di omicidio colposo, tra loro anche il neurochirurgo e medico di famiglia Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov. "Papà deve aver giustizia e l'avrà, noi non chiediamo altro -aggiunge Maradona junior-. Da un anno e mezzo viviamo con una ferita nel cuore e il dolore non accenna a passare".