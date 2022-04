Calcio: Allegri, 'nessun rimpianto per il Real, felice alla Juve'

15 aprile 2022 a

a

a

Torino, 15 apr. - (Adnkronos) - Rimpianti per non essere andato al Real Madrid? "Assolutamente no. Sono tornato alla Juve molto contento e molto felice. Ho mio figlio di dieci anni che vive a Torino, è stata una scelta fatta anche per questo motivo". Così l'alllenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna. "Qui voglio fare quattro anni buoni per costruire qualcosa di importante, non ho assolutamente rimpianti. Mi sono tolto delle soddisfazioni e cerco di togliermene altre assieme alla società", aggiunge Allegri.