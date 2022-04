Calcio: Allegri, 'fuori da Mondiali? Vivacchiamo e non vogliamo trovare soluzioni'

15 aprile 2022 a

Torino, 15 apr. - (Adnkronos) - "Noi siamo passati da un momento di esaltazione dopo l'Europeo a oggi. Ma un conto è vedere qual è la realtà delle cose, che non è solo una questione tecnica, ma generale. Basta vedere gli introiti del campionato italiano confrontati con quello inglese. I problemi non vengono fuori in un giorno, ci sono sempre, ma in Italia si tende a mettere la testa sotto la sabbia senza trovare soluzioni". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito alla crisi del calcio italiano, fuori da due mondiali di fila.

"Fin quando non prendiamo una strada non possiamo sapere se è giusta o sbagliata, ma in Italia non ci piace farlo e si tende a vivacchiare. Perché poi noi siamo bravi ad arrangiarci, in modo estemporaneo troviamo il risultato giusto e quindi in quel momento ci diciamo che tutto va bene. Ripeto, non c'è un solo problema", aggiunge Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna.