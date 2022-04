15 aprile 2022 a

a

a

Torino, 15 apr. - (Adnkronos) - "Domani Vlahovic gioca, in difesa devo decidere fra Bonucci e Chiellini anche in vista della Coppa. Devo gestire le due partite, domani deciderò se scenderà in campo prima Leo o prima Giorgio”. Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla viglia del match con il Bologna.