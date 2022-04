25 aprile: Romano (Museo Brigata Ebraica), 'Pagliarulo ipocrita, non armare Kiev è fare gioco Putin'

15 aprile 2022 a

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Ho sentito con sgomento la conferenza stampa del presidente Anpi nazionale Pagliarulo, e con dolore devo definire le sue parole ipocrite: non può dire di essere contro l'invasione di Putin e nel contempo criticare il riarmo ucraino". A dirlo all'Adnkronos è Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica, commentando le parole del presidente dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo, che presentando la manifestazione nazionale per la Festa della Liberazione che si terrà a Milano il 25 aprile, ha definito "inappropriate" le bandiere della Nato.

"L'esercito russo da 50 giorni sta distruggendo l'Ucraina - sottolinea Romano -. Non armare Kiev significa permettere la continuazione di questo immondo stupro di un intero Paese davanti agli occhi del mondo. E chi come Pagliarulo contesta l'invio di armi agli ucraini fa il gioco di Putin. Proprio come chi davanti a uno stupro per strada si volta dall'altra parte favorisce lo stupratore".