Tennis: Atp Montecarlo, Zverev e Tsitsipas ai quarti

Montecarlo, 14 apr. -(Adnkronos) - Alexander Zverev approda ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.415.410 euro). Il tedesco, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, supera lo spagnolo Pablo Carreno-Busta, numero 19 del ranking Atp e 13 del seeding, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un'ora e 35 minuti. Avanza ai quarti anche il campione in carica, il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del mondo e 3 del tabellone, che supera il serbo Laslo Djere, numero 62 Atp, per 7-5, 7-6 (7-1) in un'ora e 54 minuti.