Partiti: sondaggio Porta a Porta, testa a testa Pd-Fdi, dem al 21,7% e Meloni al 21,5%

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Testa a testa tra Pd e Fdi nelle intenzioni di voto secondo il sondaggio Euromedia per Porta a Porta. Il Pd con il 21.7% (+0.1 dall'ultimo dato del 22 marzo scorso) risulta essere il primo partito italiano, seguito da Fratelli d'Italia con il 21.5% (+ 0.1%). La Lega con il 15.9% (-0.4%) si posiziona alla terza posizione. Quarto il M5S con il 12.3% (-0.2%).

Poi Forza Italia all' 8.5% (+0.4%), seguita da +Europa-Azione che scende al 4.7% (-0.1%). Per l'Italia con Paragone-Italexit sale al 3,5% (+1,2%), mentre Italia Viva si attesterebbe al 2.3% (-0.2%). Sale al 2,1% la Federazione dei Verdi (+0,1%), a seguire MDP –Art 1 va all' 1.9% (+0.1%). Sinistra Italiana cala all'1.5% (-0.1%). Infine altri di centrodestra risultano all'1.1% (-0,1%).

L'istituto ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (Fdi-Lega-Fi-altri di centrodestra) raggiungerebbe il 47%, mentre il Centrosinistra (Pd- M5S- Mdp- Art.1.- Si) il 37.4%. Gli altri di Centrosinistra (+Europa-Azione-Iv-Verdi) hanno complessivamente il 9,1%. Restano altri non coalizzati che raggiungono il 3% e Per l'Italia con Paragone-Italexit al 3,5%.