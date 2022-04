14 aprile 2022 a

a

a

Roma, 14 apr (Adnkronos) - Una nuova legge elettorale? "Non lo so, ne parlerà il Parlamento se è in grado di cambiare questa legge che a me non piace, io sarei contento. Credo che gli italiani siano interessati a sapere se la politica, le parti sociali, il Parlamento si occupano dei rincari e dell'inflazione, la priorità è questa". Lo ha detto Enrico Letta a Forrest, su Radiouno.