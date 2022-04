Governo: Salvini, 'ho detto a Draghi, non è vero che vogliamo farlo cadere'

14 aprile 2022 a

a

a

Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Oggi Draghi ci ha detto: 'Alcuni giornali scrivono che io sarei stanco, ma non è vero'. Io gli ho risposto: 'Presidente, alcuni giornali scrivono che noi vogliamo far cadere il governo. Ma non è vero". Lo dice Matteo Salvini al 'Corriere della Sera' a proposito dell'incontro di ieri con il premier.

"Non voglio far cadere il governo, anche se su alcuni temi è deludente e mi riferisco per esempio agli sbarchi. E pensare che io ho trascorso giornate intere in tribunale per averne tenuti fuori un centinaio", spiega il leader della Lega.

Sulla riforma Cartabia, Salvini dice: "Noi, cercheremo di migliorarla il più possibile, evitando di creare guai al governo". Sul rapporto con la Meloni, chiarisce: "Io penso che il centrodestra sarà unito ed è nostro dovere lavorare perché ciò avvenga. E ovviamente, Fratelli d'Italia deve essere della partita".