Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "È urgente, urgentissimo che l'Italia decida in modo ragionato e pubblico che linea tenere con l'Egitto di Al Sisi. Non si possono riprendere relazioni business as usual fingendo dimenticando l'impasse sul processo Regeni. Ne va della credibilità nazionale". Così Lia Quartapelle del Pd su Twitter.