Covid: oggi in Italia 64.951 casi e 149 morti

Milano, 14 apr. (Adnkronos Salute) - Sono 64.951 i contagi Covid-19 in Italia oggi, secondo il bollettino del ministero della Salute. Registrati altri 149 morti. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 161.336, mentre i casi a 15.533.012. Gli attualmente positivi sono 1.227.662.

Sono +438.375 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività del 14,8%. In calo gli ospedalizzati: i pazienti ricoverati con sintomi sono 10.075 (-91), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 420 (-29).