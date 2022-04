Covid: estremisti no vax volevano rapire ministro Sanità Germania, 4 arresti

14 aprile 2022 a

Francoforte, 14 apr. (Adnkronos Salute/Dpa) - Estremisti no vax tedeschi volevano condurre attacchi e rapire "note figure pubbliche" in Germania, tra cui il ministro della Sanità Karl Lauterbach. Lo hanno rivelato le autorità di Coblenza, dopo che la polizia ha condotto raid in 9 diversi Stati tedeschi, in proprietà legate ai partecipanti di una chat di gruppo che si definisce 'Vereinte Patrioten' (Patrioti uniti). Nell'operazione, nella quale sono state arrestate 4 persone, sono stati impiegati 270 agenti di polizia, tra cui quelli delle unità speciali. I magistrati ritengono che i sospetti siano legati alle proteste dei mesi scorsi contro le restrizioni anti-Covid e al movimento Reichsburger, che rifiuta l'autorità dello Stato.

Citato dal quotidiano 'Bild', il ministro Lauterbach ha detto che non si farà "distrarre" dalle minacce: "I negazionisti del Covid non combattono contro i vaccini e le misure per il Covid. Combattono contro il nostro ordine democratico".

I sospetti sono accusati di preparazione di gravi atti di violenza contro lo Stato e di violazione delle leggi sulle armi, di voler distruggere con esplosivi impianti energetici per far scattare un blackout a livello nazionale e causare "le condizioni per una situazione da guerra civile", ha detto l'ufficio del procuratore del Renania-Palatinato. Durante il raid sono stati sequestrati denaro, lingotti d'oro, monete d'argento, armi e munizioni.