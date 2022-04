Calcio: processo plusvalenze, Juventus contesta criteri valutazione Procura

14 aprile 2022 a

Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - Al processo per il caso plusvalenze la difesa della Juventus ha messo in discussione il modello con cui la Procura Federale ha ridefinito il valore dei giocatori fissando un 'prezzo giusto' su cui poi è stata calcolata la plusvalenza fittizia. Tra le procedure contestate c'è anche la scelta di confrontare, come forma di ulteriore controllo, le nuove stime con il sito tedesco Transfermarkt, cosa che emerge chiaramente nel deferimento. Gli avvocati della Juve hanno portato all'attenzione del Tribunale alcuni elementi che mettono in discussione la credibilità dei dati di Transfermarkt.