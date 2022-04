Calcio: Pioli, 'futuro Ibra? Farà la scelta migliore e noi saremo con lui'

14 aprile 2022 a

a

a

Milano, 14 apr. - (Adnkronos) - "Non credo sia cambiato qualcosa. Ibra ha l'intelligenza e il coraggio per fare la scelta migliore, noi saremo con lui qualsiasi scelta faccia". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic. "Ora starà fuori 10 giorni per l'infortunio e speriamo di recuperarlo per il finale di stagione", aggiunge Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa.