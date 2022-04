Calcio: Pioli, 'crediamo allo scudetto perché siamo forti'

14 aprile 2022 a

Milano, 14 apr. - (Adnkronos) - "La squadra non ci sta credendo solo perché Calabria lo ha detto ieri, ma ci sta credendo per come sta giocando. Stiamo giocando un calcio energico, cercando di dominare le partite e di creare più dell'avversario. È giusto crederci fino alla fine perché siamo forti". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in merito alle possibilità scudetto della sua squadra. "Siamo stati davanti a tutti per tanto tempo, non ci sei lì per fortuna; non stiamo vincendo ora per sfortuna, ma dobbiamo metterci qualcosa in più. Tutti insieme siamo più forti: la squadra darà il massimo fino alla fine perché ci crediamo, abbiamo qualità e ha il rossonero dentro", aggiunge Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa.