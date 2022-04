Calcio: l'Integrity Tour della Lega Pro fa tappa a Latina

14 aprile 2022 a

Latina, 14 apr. - (Adnkronos) - L'Integrity Tour della Lega Pro ha fatto tappa anche a Latina. Ieri pomeriggio i giocatori, lo staff tecnico e dirigenziale ed il settore giovanile del Latina Calcio 1932 hanno preso parte in remoto all'iniziativa formativa della Lega Pro, approfondendo i temi sul fenomeno delle frodi nelle competizioni sportive per la lotta al match fixing con il monitoraggio di Sportradar su tutte le gare del campionato professionistico e giovanile. Un approfondimento necessario con testimonianze reali per sottolineare l'importanza del contrasto al fenomeno delle frodi nelle competizioni.

“Ho trovato fondamentale questo approfondimento di un tema così importante – ha sottolineato il presidente del Latina Terracciano – Lo sport è correttezza e lealtà ed è per questo che non bisogna mai abbassare la guardia su un tema così delicato. Di fatto siamo costruttori di divertimento e spettacolo e per non vanificare gli investimenti che vengono prodotti nel settore sportivo dovremmo vigilare con attenzione per contrastare con decisione le frodi nelle competizioni”.