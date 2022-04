Amministrative: D'Incà, ''election day' deciso, in futuro possibile votare domenica e lunedì'

14 aprile 2022 a

Roma, 14 apr (Adnkronos) - "C'è la possibilità di spostarci da momenti elettorali diffusi per ragionare sulla domenica e il lunedì. Per le scelte già prese rispettiamo quanto deciso, ma in generale mi auguro che dagli anni seguenti si possa pensare a due momenti elettorali". Lo ha detto il ministro Federico D'Incà, alla presentazione del 'Libro bianco sull'astensionismo', a proposito della richiesta di alcune forze politiche di aggiungere anche il lunedì al prossimo turno elettorale per le amministrative.