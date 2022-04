Ucraina: Bce, aggressione Russia danneggia economia e pesa su fiducia**

14 aprile 2022 a

Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - "L'aggressione russa in Ucraina sta causando enormi sofferenze ma sta anche colpendo l'economia, in Europa e non solo. Il conflitto e la relativa incertezza pesano pesantemente sulla fiducia delle imprese e dei consumatori mentre l'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime sta riducendo la domanda e frenando la produzione". Lo scrive la Bce nella dichiarazione conclusiva della riunoine periodica del Consiglio Direttivo, in cui si sottolinea che "l'andamento dell'economia dipenderà in modo cruciale dall'evoluzione del conflitto, dall'impatto delle sanzioni attuali e da eventuali ulteriori misure". La Bce riconosce comunque che "l'attività economica è ancora sostenuta dalle riaperture" post Covid.