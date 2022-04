Fisco: Letta, 'da Salvini teatrino che lascia il tempo che trova'**

14 aprile 2022 a

a

a

Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Ieri è stato un paradosso: Salvini è andato da Draghi e ha detto, non vogliamo che il governo metta tasse. Draghi gli ha detto, non abbiamo questa intenzione da sempre. Salvini è uscito e ha detto, abbiamo ottenuto che il governo non aumenterà le tasse. Io ne ho viste tante in politica, ma pensare che la gente creda a questi teatrini... Ho fiducia nell'intelligenza degli italiani, questi sono teatrini che lasciano il tempo che trovano". Lo ha detto Enrico Letta a Forrest, su Radiouno.