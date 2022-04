Energia: Letta, 'se Ue non decide, 'price cap' nazionale per evitare scenario drammatico'**

14 aprile 2022 a

Roma, 14 apr (Adnkronos) - "La nostra posizione è molto chiara e netta nel chiedere un 'price cap', non capisco l'opposizione in Olanda e Germania, solo così siamo in grado di evitare l'ingresso in una terza recessione. La situazione sta diventando esplosiva, molte imprese stanno chiudendo i cicli produttivi, per le famiglie i raddoppi delle bollette sono insostenibili. Dobbiamo fare il massimo a livello europeo, se no bisogna farlo a livello nazionale, per evitare una terza recessione dobbiamo intervenire a gamba tesa subito per evitare una scenario drammatico". Lo ha detto Enrico Letta a Forrest, su Radiouno.