Elezioni: numeri milionari per astensionismo, esercito in marcia dal '48 e sempre in aumento**

Roma, 14 apr (Adnkronos) - Dalle elezioni politiche del '48 a quelle del 2018 la percentuale dei votanti è passata dal 92,2% al 72,9%. Alle europee del 2019 ha partecipato meno del 55% degli elettori. Alle ultime suppletive per la Camera nel collegio di Roma centro l'astensionismo ha superato l'88%. Sono i punti di riferimento indicati dal ministro Federico D'Incà presentando il 'Libro bianco sull'astensionismo', frutto del lavoro della commissione guidata da Franco Bassanini istituita nello scorso dicembre.

La Commissione ha individuato diversi tipi di astensionismo, cercando di interpretare le ragioni del fenomeno. Offrendo anche alcune soluzioni a quella che lo stesso D'Incà ha definito una "malattia della nostra democrazia". Solo in parte, viene sottolineato, l'astensionismo dipende da "deliberata e consapevole scelta degli elettori". Si tratta dell'astensionismo di protesta o indifferenza, stimato tra il 15-20% per la protesta e tra il 10-15% per l'indifferenza per quel che riguarda le europee del 2019. Su questo fenomeno, la commissione ha ammesso che c'è poco da fare. "La risposta è delle forze politiche, della loro offerta politica. Se non interessa...", ha suggerito Bassanini.

L'area dell'astensionismo "involontario", quello che dipende da difficoltà o impedimenti materiali nel recarsi al seggio, risulta invece essere molto ampia ed è anche quella su cui è possibile intervenire di più. Numeri alla mano, sono 4.2 milioni gli anziani over 65 (9%) che hanno difficoltà di mobilità, di cui 2,8 milioni con gravi difficoltà di movimento. Sono invece stimati in 4,9 milioni (10%) gli elettori che lavorano o studiano lontano dalla loro residenza.

E sono 1,9 milioni coloro che per rientrare al luogo di residenza impiegherebbero oltre 4 ore tra andata e ritorno. A questi vanno aggiunti 380mila elettori assenti per turismo o eventi (0,8%). Questo astensionismo, definito anche "apparente", riguarda soprattutto i 5,5mln di italiani iscritti all'Aire, l'anagrafe degli italiani all'estero.

Sono elettori che alle politiche votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero, ma non possono farlo alle amministrative. Un problema specie nei piccoli comuni, quelli sotto i 15mila abitanti. I comuni dei nonni e dei bisnonni, dove gli italiani all'estero non tornano ormai da generazioni e dove non a caso si registrano tassi record di astensionismo. "Si potrebbero fornire dati disaggregati", è uno dei suggerimenti avanzati da Bassanini.

Diverse le proposte avanzate nel libro bianco per contrastare il fenomeno, in particolare l'astensionismo involontario. Per esempio la digitalizzazione della tessera e delle liste elettorali (election pass) e la concentrazione delle scadenze elettorali in due soli appuntamenti annuali (election day). L'election pass, su modello del green pass, renderebbe possibile il "voto anticipato presidiato" negli uffici postali o comunali per un periodo di 15 giorni e il "voto presso un altro seggio nel giorno delle elezioni". Due possibili rimedi a una serie di impedimenti, fisici o di altro tipo, nel recarsi al seggio.

L'election day fisso proposto dalla commissione prevede invece due "appuntamenti" elettorali all'anno, predeterminati, quindi noti, uno in primavera e uno in autunno. A questo, suggerisce sempre la commissione, sarebbe da abbinare una forte campagna di informazione.

Per agevolare il voto delle persone anziane e disabili la Commissione Bassanini propone, tra le altre cose, la pubblicazione dell'elenco dei seggi privi di barriere architettoniche; il rafforzamento e la valorizzazione del servizio di trasporto pubblico gratuito per consentire il raggiungimento del seggio elettorale; il potenziamento e la semplificazione del voto a domicilio, oggi limitato ai malati intrasportabili, per coloro che non sono in grado di recarsi al seggio, sulla base di una certificazione del medico di base.

Altre proposte riguardano la corretta valutazione dell'astensionismo apparente, l'informazione e la comunicazione in particolare rivolte ai giovani, e gli indirizzi per l'individuazione della sede dei seggi. Inoltre, tra i suggerimenti della commissione c'è anche quello di prevedere l'abbandono delle scuole come seggio elettorale e la creazione di veri e propri 'hub elettorali' su modello di quelli vaccinali.