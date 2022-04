14 aprile 2022 a

a

a

Bergamo, 14 apr. - (Adnkronos) - Il Lipsia si qualifica per la semifinale di Europa League. Dopo il pari per 1-1 dell'andata alla Red Bull Arena i tedeschi si impongono al ritorno per 2-0 sull'Atalanta al Gewiss Stadium grazie alla doppietta di Nkunku a segno al 18' del primo tempo e al 42' della ripresa su rigore.