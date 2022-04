Ue: Bonafè, 'bene Letta, Europa si affermi come potenza di valori'

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Il nostro segretario ha delineato una visione e una prospettiva di un'Europa che non è solo potenza economica ma che è in grado di affermarsi anche come potenza di valori, noi siamo portatori di valori di libertà, di democrazia di equità sociale e sono i valori per i quali siamo guardati nel mondo con interesse, anche per esempio da Paesi come l'Ucraina”. Così Simona Bonafé, eurodeputata Pd e vicepresidente del Gruppo dei Socialisti e Democratici, intervenendo a Radio Immagina”.

“Non possiamo più permetterci di rimanere un'incompiuta della Storia - ha spiegato Bonafé - oggi gli scenari geopolitici stanno cambiando e spetta a noi muoverci in questi contesti come Europa. Io penso che alla guerra di Putin l'Europa ha risposto con unità, un'unità peraltro senza precedenti perché ha varato cinque pacchetti di sanzioni importanti".

"Però non bastano le sanzioni, è chiaro che dobbiamo mettere in campo una politica estera con una sola voce, una politica di difesa con una sola voce, e una politica di sicurezza, perché la sicurezza europea è una cosa ben diversa da quella che può garantire la Nato”.