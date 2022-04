Titoli Stato: collocati 8 mld Btp da 3 a 30 anni, volano rendimenti

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr.-(Adnkronos) - Netto rialzo dei rendimenti nelle aste con cui oggi il Tesoro ha collocato un totale di 8 miliardi di titoli in Btp con scadenze fra 3 e 30 anni. In dettaglio nell'asta di Btp a 3 anni sono stati collocati 3,75 miliardi con un rendimento salito all' 1,32%, +75 punti rispetto allo 0,57% del collocamento dello scorso 11 marzo. Per l'asta di Btp a 7 anni (scadenza febbraio 2029) sono stati collocati titoli per 1,5 miliardi con un rendimento cresciuto di 58 punti, dall'1,47 al 2,04%. Per il Btp a 10 anni sono stati collocati titoli per un miliardo di euro con un tasso del 2,04%; 750 i milioni assegnati nell'asta di Btp a 20 anni con un rendimento salito al 2,69% dal 2,30% mentre per il Btp a 30 anni (scadenza settembre 2052) l'importo assegnato è stato di un miliardo con un tasso medio salito al 2,89% dall'1,82%.