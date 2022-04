Tennis: Coppa Davis, Malaga sede della fase finale

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - Sarà Malaga ad ospitare la fase finale delle Davis Cup by Rakuten Finals. Lo hanno annunciato oggi l'International Tennis Federation (ITF) e Kosmos Tennis. I quarti, le semifinali e la finale si giocheranno dunque, dal 21 al 27 novembre, sul duro indoor al Palacio de Deportes José María Martín Carpena dove gioca i suoi incontri casalinghi l'Unicaja Malaga, una delle principali squadre di basket in Spagna.

Malaga era stata inizialmente individuata come sede di uno dei quattro gironi in programma dal 14 al 18 settembre insieme a Bologna, Glasgow e Amburgo che ospiteranno rispettivamente il gruppo dell'Italia, della Gran Bretagna e della Germania. Malaga avrebbe dovuto ospitare il girone della Spagna, ma sarà invece il teatro degli incontri conclusivi della Coppa Davis che torna nella città andalusa per la prima volta dalla semifinale del 2003 vinta dalla Spagna sull'Argentina, che si disputò nello stesso impianto che sarà teatro delle Finals 2022.

In Andalucía, ma a Siviglia, la Spagna ha disputato altre due finali in Coppa Davis nel 2004 e nel 2011. In questa regione si è disputato anche il più recente incontro della nazionale iberica nella competizione, il 3-1 sulla Romania nel preliminare di febbraio a Marbella. La regione dell'Andalucía, ha detto il presidente dell'ITF David Haggerty, "ha avuto un ruolo importante nella storia della Coppa Davis e Malaga è la sede perfetta per il finale della Coppa del Mondo del tennis di quest'anno".

Malaga e l'Andalucía, ha aggiunto il direttore delle Davis Cup Finals Albert Costa, "hanno aperto le porte di fronte per ospitare la fase ad eliminazione diretta delle Davis Cup by Rakuten Finals. Offriremo tutto il nostro supporto perché Malaga sia la capitale del mondo del tennis riunendo tutte le otto migliori nazioni a novembre. E lavoreremo con i nostri partner per offrire a giocatori e tifosi un'esperienza indimenticabile".

Gli organizzatori hanno riaperto il processo di selezione per individuare la città che dovrà ospitare il quarto girone delle Davis Cup Finals, sempre sul duro indoor. Possono manifestare interesse le altre tredici nazioni qualificate per la fase finale oltre all'Italia, la Gran Bretagna e la Germania che già godranno del fattore campo. Restano in lizza Argentina, Australia, Belgio, Canada, Corea del Sud, Croazia, Francia, Kazakistan, Olanda, Serbia, Spagna, Svezia e USA.

L'ITF e Kosmos Tennis annunceranno la città individuata prima del sorteggio per la composizione dei gironi che si svolgerà a Malaga il 26 aprile alle 13.15 ora italiana e sarà visibile anche in streaming sul canale YouTube della Coppa Davis.