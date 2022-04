Sicilia: Miccichè, 'Musumeci sleale, aveva detto un solo mandato'

13 aprile 2022 a

a

a

Verona, 13 apr. (Adnkronos) - "Musumeci è la persona più sleale che conosca, non porta a termine un impegno. Cinque anni fa lo avevamo candidato perché aveva detto che avrebbe fatto un solo mandato e invece ora vuole la ricandidatura". Così il presidente dell'Ars e coordinatore di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè parlando delle prossime Regionali nell'isola, durante la cena organizzata ieri sera a Verona dall'assessore all'Agricoltura della Regione Siciliana Toni Scilla (Fi) in occasione del Vinitaly.