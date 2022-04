Rimini: calci e pugni al volto della fidanzata, rintracciato e sottoposto a fermo

13 aprile 2022 a

Rimini, 13 apr. - (Adnkronos) - Gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un tunisino di trent'anni, senza fissa dimora, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti e lesioni permanenti ai danni della fidanzata. Le indagini sono iniziate dopo un intervento effettuato nella tarda serata del 10 aprile scorso, nel piazzale antistante la stazione ferroviaria cittadina, ove una trentenne presentava lo zigomo e l'occhio destro tumefatti e dei profondi tagli alla tempia sinistra, sul lato destro del collo e sul mento.

Agli agenti della Polfer intervenuti in suo soccorso ed al personale della Squadra Mobile della Questura recatosi sul posto per il prosieguo delle indagini, la ragazza ha riferito che poco prima, all'esito dell'ennesima lite con il fidanzato, era stata colpita al volto con un calcio ed un pugno, per poi essere ferita in varie parti del volto con un taglierino. Sul posto due testimoni hanno confermato la dinamica della violenta aggressione, avendovi assistito direttamente.

Nella mattinata di ieri la ragazza è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni e, condotta presso gli uffici della Squadra Mobile, ha raccontato dei numerosi episodi di violenze fisiche e psicologiche subite da circa 7 mesi a questa parte e mai denunciati per paura. Nel frattempo, altri agenti hanno proseguito le ricerche del trentenne tunisino, fuggito subito dopo la violenta aggressione, rintracciandolo poi nella zona della stazione ferroviaria. Alla vista degli agenti, è fuggito immediatamente e, una volta bloccato, ha opposto una violenta resistenza. L'uomo una volta terminati gli atti di rito è stato portato presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell'Autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.