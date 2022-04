Riforme: Boschi, 'da Iv primo passo per riforma costituzionale'

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo fatto un primo passo per una riflessione che Italia Viva porterà avanti e che coinvolgerà i parlamentari, gli esperti e gli iscritti, per portare un dibattito più ampio su questi temi nel Paese. È necessaria una riforma costituzionale che coinvolga il Paese, si può fare, si deve fare perché riguarda il futuro di tutte e tutti”. Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, durante le conclusioni del seminario 'Democrazia in crisi: il presidenzialismo la salverà?'.

“La pregiudiziale, dovuta a retaggi del passato, che ci ha impedito un dibattito aperto su possibili forme di governo diverse da quelle che conosciamo oggi è superabile, i tempi sono maturi. I modelli che conosciamo hanno luci ed ombre, dunque - sottolinea - dobbiamo immaginare per l'Italia una via innovativa che non cali dall'alto l'esperienza di altri, e iniziare a guardare il modello dei sindaci e dei presidenti di regione. Noi abbiamo iniziato a lavorare, ora andremo avanti, insieme a chi vorrà dare un contributo, per elaborare una riforma costituzionale organica e sistematica che presenteremo nel laboratorio prezioso di idee che è la Leopolda”, conclude.