Ragusa: 9mila kg di Gpl in depositi senza autorizzazione, scattano sequestro e denunce

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) - Maxi sequestro di bombole di Gpl nel Ragusano. I finanzieri del Comando provinciale hanno individuato due depositi, riconducibili ad altrettanti esercizi commerciali di Vittoria, dove erano custodite oltre 1000 bombole e più di 9mila chili di Gpl senza le previste autorizzazioni. Nei locali commerciali, situati in pieno centro abitato, erano conservati quantitativi di materiale esplodente di molto superiori alla soglia massima di sicurezza consentita. Complessivamente sono stati sequestrati 1.088 bombole e 9.345 chili di gas di petrolio liquefatto, per i due titolari è scattata la denuncia per gli specifici reati inerenti la detenzione abusiva di materiale esplodente e la sua omessa dichiarazione.