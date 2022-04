Pnrr: bozza dl, per concorsi Pa conoscere almeno una lingua straniera

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Conoscere almeno una lingua straniera per poter ambire ad entrare nella Pubblica amministrazione. E' quanto prevede la bozza del dl Pnrr 2 all'esame del Cdm. "Nei concorsi per il personale non dirigenziale, l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e sempre di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera", si legge infatti all'articolo 3 sulla riforma del processo di assunzione.