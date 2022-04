Pnrr: bozza dl, fondo ristoro vittime crimini guerra nazisti

13 aprile 2022 a

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Con il dl Pnrr 2 atteso oggi in Cdm viene istituito un Fondo ad hoc "per il ristoro dei danni subìti dai cittadini italiani vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania già posto in esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263". E' quanto prevede l'articolo 38 della bozza del decreto, dove figura un omissis sull'ammontare del fondo.