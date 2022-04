Pd: al Nazareno incontro con sindacati su carovita, Letta in collegamento

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr (Adnkronos) - Si svolgerà oggi dalle 15,30 alle 16,30 al Nazareno, in modalità ibrida, il primo degli incontri organizzati dal Presidio del Pd sull'emergenza economica su misure di sostegno ai salari contro l'inflazione e il carovita. Oggi sarà la volta di Cgil, Cisl e Uil. Lo rende noto il Pd.

Per il Pd parteciperanno: il coordinatore della segreteria Marco Meloni, i vice segretari Irene Tinagli e Peppe Provenzano, le capogruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, il responsabile economia Antonio Misiani, il responsabile pmi Cesare Fumagalli, il capogruppo Pd in Commissione Bilancio del Senato Daniele Manca e il corrispettivo della Camera Ubaldo Pagano. All'incontro prenderà parte, in collegamento, anche il segretario Enrico Letta.