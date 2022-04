Musica: Al Bano e Matia Bazar entrano nel roaster di Dm Produzioni di Danilo Mancuso

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Al Bano e Matia Bazar entrano nel roaster di Dm Produzioni di Danilo Mancuso ''consolidando ulteriormente la presenza anche nel mercato estero, come attesta la lunga attività che svolge per Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri, confermandosi tra le realtà più importanti di booking di artisti italiani nel circuito internazionale''. E' quanto si legge in una nota.

Al Bano, talento versatile che spazia dalla musica allo spettacolo con incursioni nella scrittura, ha collezionato successi in tutto il mondo con 26 dischi d'oro, 8 di platino e hit come 'Sharazan', 'Felicità', 'Nostaglia canaglia', 'È la mia vita' e 'Nel sole'. Da metà aprile partirà il tour nazionale e internazionale.

I Matia Bazar, band storica che, sin dalla nascita nel '75, coniuga raffinatezza, eleganza e avanguardismo, elementi che contraddistinguono i numerosi successi mondiali: 'Tu semplicità', 'Solo tu', 'Per un'ora d'amore', '…e dirsi ciao', 'C'è tutto un mondo intorno', 'Vacanze Romane', 'Ti sento', 'Noi', 'La prima stella della sera', 'Stringimi, Piccoli Giganti', 'Dedicato a Te' e molti altri. Dopo i vari cambi di formazione, i Matia Bazar presenteranno prossimamente il nuovo progetto artistico e la tournée 2022.