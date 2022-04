Migranti: tregua sbarchi a Lampedusa, ancora 300 in hotspot

13 aprile 2022 a

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) - E' tregua a Lampedusa sul fronte degli sbarchi. Dopo i maxi arrivi dello scorso weekend con oltre 800 migranti giunti in poche ore sull'isola e gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza impegnati senza sosta nelle operazioni di soccorso, non si registrano nuovi approdi. Continuano, invece, le operazioni di trasferimento dall'hotspot di contrada Imbriacola. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, lavora senza sosta per alleggerire la pressione sul centro. Nella struttura dopo i trasferimenti di ieri e lunedì sulle navi di linea dirette a Porto Empedocle restano al momento 306 ospiti.