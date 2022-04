Mafia: blitz Palermo, la rapina dei farmaci veterinari e le minacce ai clienti insolventi dei pusher

13 aprile 2022 a

a

a

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) - Droga e non solo. L'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Palermo che stamani ha portato all'arresto di sei persone, accusate a vario titolo, di rapina in concorso, aggravata dal metodo e dalle modalità mafiose, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ed estorsione, ha fatto luce anche su rapine ed estorsioni, aggravate dal metodo mafioso e messe in atto da più indagati e in momenti diversi. Gli investigatori dell'Arma hanno ricostruito così quella ai danni di un agente di commercio per acquisire alcuni farmaci veterinari per la cura di bestiame con l'obiettivo di agevolare gli uomini del mandamento di San Mauro Castelverde. In un altro caso a essere preso di mira, per recuperare un 'credito', fu un cliente-assuntore, insolvente verso gli spacciatori che gli avevano fornito la droga.