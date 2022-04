Lecce: traffico droga, estorsioni ed usura, 8 arresti

13 aprile 2022 a

Lecce, 13 apr. (Adnkronos) - E' in corso, dall'alba di oggi, nella provincia di Lecce, un'operazione della Polizia di Stato che sta eseguendo una misura di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo salentino, su richiesta della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di persone indagate, a vario titolo, per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, estorsione, usura e violazione della legge sulle armi. Otto le persone raggiunte dal provvedimento. L'operazione ha riguardato il territorio di Nardò. Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella Questura di Lecce alle 11.