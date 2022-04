Lavoro: Serracchiani, 'bene incontro con sindacati, tutela salari e potere acquisto'

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "La priorità in questa fase è impedire che inflazione, rincari e caro bollette mettano in ginocchio lavoratori, famiglie e imprese. Il Pd intende proporre al governo una serie di misure urgenti confrontandosi con le parti sociali. Oggi al centro del positivo incontro con Cgil Cisl e Uil la difesa dei salari e del potere d'acquisto delle famiglie. Occorre fare ogni sforzo per evitare che si fermino ripresa e recupero dei posti di lavoro". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.