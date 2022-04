La Barcelona Bridal Fashion Week presenta la prima sfilata mondiale della linea di abiti da sposa Viktor&Rolf Mariage

13 aprile 2022 a

a

a

L'azienda esporrà le sue creazioni alla Barcelona Bridal Night

BARCELLONA, Spagna, 13 aprile 2022 /PRNewswire/ --Gli artisti della moda Viktor Horsting e Rolf Snoeren presenteranno la prima sfilata mondiale della loro linea di abiti da sposa durante la BARCELONA Bridal Night, la serata di gala dell'evento Barcelona Bridal Fashion Week, che ancora una volta si conferma come riferimento mondiale della moda per la sposa. Il fashion show, che è anche il primo del marchio in Spagna, si terrà mercoledì 20 aprile presso il centro Xavier Corberó per la Ricerca e le Attività Artistiche.

Fondato nel 1993, il marchio di lusso creato dagli artisti Viktor Horsting e Rolf Snoeren è uno dei più famosi nel mondo dell'alta moda grazie al suo caratteristico DNA all'avanguardia, caratterizzato dalla spettacolare fusione di arte e design. L'azienda presenterà la prima sfilata mondiale della sua linea Viktor&Rolf Marial, dedicata esclusivamente alle spose. La sfilata includerà le creazioni della stagione primavera/estate 2023 e una selezione accuratamente scelta di articoli iconici delle sue collezioni haute couture e dei suoi abiti della linea sposa.

Per il salone Barcelona Bridal Night, Viktor&Rolf stanno preparando una presentazione ispirata alle influenze dell'alta moda con un tocco surreale e distintivo, che si traduce in un'analisi audace della loro straordinaria gamma di modelli scultorei e romantici, accompagnati da pezzi di alta moda all'avanguardia e da altri dotati di grandi volumi leggeri che riflettono la prospettiva degli stilisti, sempre alla ricerca dei limiti della trasformazione. In occasione della loro prossima partecipazione all'evento, gli stilisti hanno dichiarato: "Siamo lieti di far parte della BBFW e di presentare la nostra prima sfilata di moda di abiti da sposa a Barcellona."

Organizzata da Fira de Barcelona, celebrerà la prossima edizione tra il 20 e il 24 aprile 2022 presso la sede di Plaza de España, con grandi aziende e giovani stilisti provenienti da tutto il mondo tra gli espositori. Oltre alla passerella, che ospiterà le sfilate di 33 stilisti tra il 20 e il 23 aprile, l'allestimento vedrà la partecipazione di oltre 320 aziende, l'80% delle quali internazionali provenienti da 27 Paesi, che dal 22 al 24 aprile collegheranno gli espositori con gli acquirenti, promuovendo il business e il networking nella sfera internazionale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1794366/Fira_de_Barcelona.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg