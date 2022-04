Imprese: Sangalli, 'in 10 anni perse 120mila Pmi'

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Tra il 2010 ed il 2021, le imprese attive in Italia si sono ridotte di quasi 120mila unità. Nello stesso periodo, però, il sistema dei servizi di mercato, cioè il commercio, il turismo, i trasporti e la logistica, i servizi alle persone ed alle imprese - è cresciuto di quasi 130mila unità. La fotografia è in chiaroscuro, con la presenza di più servizi di alloggio e di ristorazione, ma una dinamica negativa del commercio al dettaglio". Lo afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, intervistato dal 'Sole24Ore'.

Quanto ai nuovi fondi messi a disposizione dal governo a sostegno di famiglie e imprese, continua, "i 5 miliardi di aiuti previsti nel Def sono evidentemente insufficienti. Occorre agire per la crescita attraverso riforme ed investimenti e con la più opportuna 'flessibilizzazione' del Pnrr, in ragione di scenari geopolitici ed economici che impattano sui suoi cantieri progettuali ed operativi. Vanno sostenuti i consumi con scelte mirate di riduzione del prelievo Iva. Vanno supportate le esigenze finanziarie delle imprese con garanzie per l'accesso al credito, moratorie e ristrutturazioni di più lungo termine dei prestiti bancari".