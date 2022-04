Fisco: Tajani, 'incontro con Draghi positivo, ora tecnici a lavoro su proposte'

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo incontrato come centrodestra di governo unito il presidente del Consiglio al quale abbiamo ribadito l'importanza di non aumentare la pressione fiscale nel nostro Paese. E' stato un incontro a nostro parere positivo, ora i tecnici sederanno al tavolo per sistemare dal punto di vista della scrittura dei testi delle proposte" sulla delega fiscale. Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, lasciando Palazzo Chigi.