Calcio: Commissione Appello Uefa respinge ricorso Bodo-Glimt su squalifica tecnico Knutsen

13 aprile 2022

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - La Commissione d'Appello della Uefa ha comunicato che "il ricorso proposto da FK Bodø/Glimt e dal sig. Kjetil Knutsen è respinto. Di conseguenza, la decisione dell'organo di controllo, etica e disciplinare della Uefa dell'11 aprile 2022 viene confermata". Il tecnico della squadra norvegese non sarà quindi in panchina domani per la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League, contro la Roma allo stadio Olimpico.

Il CEDB aveva deciso in merito alla partita di andata dei quarti di finale della Europa Conference League 2021/22 tra FK Bodø/Glimt e AS Roma del 7 aprile 2022 che "l'allenatore dell'FK Bodø/Glimt, il sig. Kjetil Knutsen, è temporaneamente sospeso per le prossime partite delle competizioni UEFA per club a cui altrimenti parteciperebbe fino a quando l'organo di controllo, etica e disciplinare UEFA non deciderà nel merito del caso, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento Disciplinare UEFA (DR), per violazione prima facie degli articoli 11(2)(b) e 15(1)(g) DR".