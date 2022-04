Basket: Nba, Edwards e Russell trascinano Minnesota ai playoff, Clippers ko 109-104

13 aprile 2022 a

Minneapolis, 13 apr. -(Adnkronos) - I Minnesota Timberwolves superano in rimonta i Los Angeles Clippers 109-104 e si garantiscono la qualificazione ai playoff confermando il settimo posto nella Western Conference. Sotto di 7 lunghezze a 7 minuti e mezzo dalla fine, Karl-Anthony Towns ha commesso in maniera ingenua il suo sesto fallo della partita, chiudendo mestamente una serata in cui è rimasto in campo per poco più di 24 minuti con 11 punti, 3/11 al tiro e 4 palle perse. Senza il proprio All-Star, però, i T'Wolves hanno avuto una reazione veemente, confezionando un parziale di 13-2 nei successivi quattro minuti per difendere il fattore campo e conquistare i playoff, dove affronteranno i Memphis Grizzlies.

Con Towns fuori dai giochi, a portare Minnesota ai secondi playoff negli ultimi 18 anni sono state le altre due stelle della squadra, Anthony Edwards e D'Angelo Russell. Il primo è stato semplicemente immarcabile per la difesa dei Clippers nel finale di gara, segnando 10 dei suoi 30 punti nel solo ultimo quarto con la tripla in step back del +4 a meno di 3 minuti dalla fine, a cui ha fatto seguito un minuto dopo Russell con il jumper del +6 per chiudere con 29 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. In doppia cifra anche Malik Beasley con 12 punti dalla panchina

Niente da fare per i Clippers, che pur essendo rimasti in vantaggio per buona parte del match e aver toccato il massimo vantaggio sul +10 nel quarto periodo, si sono fatti travolgere da una squadra che ha trovato energie inaspettate proprio quando stava per affondare. Paul George è stato l'ultimo ad arrendersi chiudendo con 34 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.