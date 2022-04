13 aprile 2022 a

San Francisco, 13 apr. -(Adnkronos) - Alyssa Nakken entra nella storia della Mlb. La 31enne californiana diventa la prima donna coach in campo in una partita delle Major League, tra i suoi San Francisco Giants e i San Diego Padres. Nakken, assistente ai Giants da più di due anni, entra in prima base nel terzo inning della partita, in seguito all'espulsione del 'titolare' Antoan Richardson e conduce San Francisco alla vittoria per 13-2