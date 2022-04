Agrigento: oltre un kg di droga in auto, arrestato dopo inseguimento su statale

13 aprile 2022 a

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) - Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato a Sciacca (Agrigento) un 49enne palermitano. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale lungo la statale 115, i militari hanno intimato l'alt all'uomo che viaggiava da Menfi in direzione di Sciacca. Il 49enne dapprima ha finto di fermarsi, poi è ripartito dandosi alla fuga. Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento concluso dopo pochi chilometri con il fermo del mezzo. All'interno della vettura i carabinieri hanno trovato 12 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. Per l'uomo sono così scattate le manette e dopo la convalida dell'arresto è stato posto ai domiciliari.