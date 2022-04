13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Il punto "è che se noi non togliamo a Putin le risorse finanziarie per continuare a credere di poter finanziare una guerra e di vincerla non si siederà mai al tavolo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a Radio Anch'io.