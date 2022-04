Ucraina: capo Sbu, 'Medvedchuk voleva trasferirsi segretamente in Transnistria'**

13 aprile 2022 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "L'arrestato Viktor Medvedchuk intendeva trasferirsi segretamente in Transnistria". Lo riporta il sito di informazioni ucraino Nexta, citando le parole del capo del servizio di sicurezza ucraino. Secondo quanto riportato, gli agenti russi dell'FSB aspettavano Medvedchuk lin Transnistria per condurlo poi a Mosca. Medvedchuk "è stato arrestato nella regione di Kiev sulla strada per il confine", ha detto il capo della Sbu.